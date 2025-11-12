Una papera clamorosa dopo appena quattro minuti di Cecilia Runarsdottir, che si fa scappare un cross che più innocuo non si può di Tabby Tindell vedendo poi la palla infilarsi beffarda in rete, sembrava presagio di una brutta serata per l'Inter Women di Gianpiero Piovani. Che però, dopo aver accusato il colpo per qualche minuto, si riorganizza e progressivamente guadagna campo dicendo la sua nella sfida di andata degli ottavi di finale di Women's Europa Cup, lasciando apertissimo il discorso per la gara di ritorno in programma mercoledì prossimo.

Le nerazzurre lottano, hanno le loro occasioni, possono anche recriminare per un rigore abbastanza solare per un fallo su Martina Tomaselli non ravvisato dall'arbitro Kirsty Dowle, alla fine devono cedere alle avversarie ma con un punteggio decisamente rimediabile nel secondo round. 

