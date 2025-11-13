Andrea Stramaccioni parla a Tuttosport della situazione nella nazionale italiana, con particolare attenzione a un paio di focus che riguardano anche l'Inter. Uno è la convivenza tra Bastoni e Calafiori. "In comune hanno sicuramente la predilezione per il piede sinistro e l’abilità nello “spingere palla” con qualità e personalità nella costruzione del gioco ma in fase di non possesso li trovo funzionali: Alessandro ama più i duelli e la marcatura, Riccardo legge molto bene gli spazi sia in anticipo sia in copertura. Sono entrambi veloci e forti nel gioco aereo. Mi piacciono tantissimo sia singolarmente che come coppia centrale".

Quindi una parentesi su Pio Esposito. "Lo dissi dopo il suo gol al River Plate questa estate, per come difende la palla e piazza il corpo mi ricorda molto Luca Toni, e se mi chiedi se me lo aspettavo ti dico assolutamente si. La vera prova è stata la stagione allo Spezia, se dopo un percorso di settore giovanile di alto profilo impatti così al primo anno di calcio vero nel ruolo di centravanti significa che hai valori importanti. E non dimentico come sia nell’Inter “migliore” che gli potesse capitare per la sua crescita con Chivu allenatore e un altro giovane di talento come lui alle spalle della ThuLa ".