L'Inter viaggia forte e i timori estivi di ridimensionamento sono stati scansati molto presto. Ma non tutto va alla perfezione come potrebbe indicare la classifica in Serie A e quella in Champions.
La zona d'ombra - secondo il Corriere dello Sport - è quella delle corsie esterne. È lì che Chivu sta trovando le maggiori difficoltà non nei titolari Dimarco e Dumfries o in Carlos Augusto, un titolare aggiunto, ma su uno degli investimenti di mercato più esosi: Luis Henrique. Con Darmian fermo da settimane, il brasiliano non si è riuscito a ritagliare un posto di primo piano.
"Il tema diventa quindi sostanzialmente numerico. Perché Palacios, al netto dell’infortunio di queste settimane, non ha mai spinto Chivu a dargli una chance. Piuttosto indicativo, pensando alla politica del nuovo allenatore di voler coinvolgere praticamente tutti - spiega il Corsport -. A gennaio è più che probabile che le strade si dividano: in quel caso, un intervento anche in entrata sarà automatico. Ma rimane da capire anche cosa accadrà sulla catena di destra. Oltre al rendimento di Luis Henrique, infatti, bisogna considerare il fatto che Bisseck rischierà di essere impiegato con sempre maggiore continuità anche da centrale di difesa, togliendo di fatto un’altra alternativa in fascia. A quel punto resterebbe soltanto Matteo Darmian, nella stessa situazione di Carlos Augusto a sinistra: costretto ad alternarsi sia ad Akanji che a Dumfries. Non il massimo per un giocatore già avanti con gli anni, che proprio in questi giorni sta riemergendo da un problema al soleo della gamba sinistra piuttosto serio".
E allora? Le riflessioni - secondo il quotidiano romano - sono già cominciate negli uffici di viale della Liberazione per non farsi trovare impreparati quando ci sarà la possibilità di agire. "Anche perché un margine in cassa, dopo il mercato estivo, è rimasto - si legge -. E consentirebbe di fare qualcosa. Potrebbe essere utile per un regalo a Chivu, che sta dimostrando sul campo di meritarselo".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
