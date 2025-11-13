Rebus portiere in casa Inter. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, la discussione è sul tavolo e riguarda ovviamente il prossimo futuro. Chi sarà il titolare tra i pali della porta nerazzurra nella prossima stagione?

Secondo il quotidiano romano, difficile immaginare un rinnovo per Sommer, considerando la carta d'identità. Martinez sta attraversando un momento delicato dopo l'incidente che l'ha visto sui malgrado coinvolto, il club continua a supportarlo totalmente e, in vista del prossimo anno, non è detto che non possa restare a fare il secondo anche a un altro numero 1 che non sia lo svizzero.

"Negli uffici di viale Liberazione ci sono già alcuni file aperti e in fase di valutazione. Un paio di nomi sono già emersi. E sono quelli di Caprile del Cagliari e di Atubolu del Friburgo - si legge -. La new entry, invece, è Suzuki del Parma, al di là del recente infortunio. Il dettaglio in comune è la giovane età, visto che ormai è questa la direzione imboccata. Caprile ha 24 anni, gli altri due si fermano a 23. Fanno anche tutti parte delle rispettive nazionali, seppure l’unico che giochi con regolarità è Suzuki, che ha già accumulato 21 presenze con il Giappone, mentre gli altri due sono appena entrati nel giro e devono ancora debuttare. Al momento, inoltre, tra clausole e valutazioni non hanno prezzi esorbitanti e anche questo è un aspetto di cui tenere conto: di base, infatti, Oaktree non prende in considerazione investimenti per un singolo giocatore superiori ai 25 milioni. Significa allora che, mettendo in stand by Martinez, si tratta innanzitutto di capire chi abbia le qualità non solo tecniche, ma anche nervose, e quindi la personalità, per diventare il nuovo numero uno dell’Inter. La risposta non tarderà".