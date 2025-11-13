Notizia di mercato in chiave Inter: è di ieri il prolungamento di Henrikas Adomavicius, portiere classe 2009, blindato attraverso fino al 2028. "Arrivato a Milano a febbraio di quest’anno dal Kauno Zalgiris, si è subito messo in mostra ed è ora titolare in Under 18 - racconta il Corsport -. Di recente, a causa di alcune defezioni, ha anche avuto l’opportunità di strappare qualche convocazione in categorie superiori e di allenarsi in prima squadra agli ordini di Chivu. Si tratta tuttavia di una normale rotazione, che coinvolge diversi ragazzi del vivaio. Non c’è alcuna intenzione da parte del club di bruciare le tappe. Non ce ne sarebbe motivo: in Primavera e Under 23 ci sono altri giovani talenti su cui il club fa grande affidamento per il futuro".

Calligaris è giuà in pianta stabile in prima squadra, anche complice il ko di Di Gennaro. Ma non solo: il quotidiano romano sottolinea pure il rendimento di Farronato e Taho. "In particolare, l'albanese classe 2007 si è messo in evidenza agli ordini di Carbone in campionato e Youth League con prestazioni di livello. Il club si è già mosso per blindare anche lui: in arrivo un meritato rinnovo di contratto. La stretta di mano c’è già stata. A breve arriverà anche l’ufficialità", svela il CdS.