La Curva Inter Women protesta per gli orari delle partite di Serie A femminile, dopo essere rimasta in silenzio per mezz'ora durante Inter-Sassuolo dello scorso weekend. "Sono decisioni che fanno sì non si vada alle partite - dice al Giorno un rappresentante del gruppo organizzate - Prendete quest’ultima giornata di campionato: Fiorentina-Roma, seconda contro prima, il venerdì alle 20. L’Inter gioca quasi sempre alle 12.30 e sarà così anche nelle prossime due di campionato. A volte addirittura si gioca in contemporanea con la partita del maschile, come è successo la settimana prima tra Verona-Inter e Roma-Inter Women".

"Così - prosegue - si crea il deserto e già non siamo tantissimi, poche decine di tifosi che si autofinanziano anche per vedere la squadra in trasferta. Per questo abbiamo seguito in silenzio la prima mezz’ora di gara, con gli striscioni al contrario. Come per il maschile, c’è chi detiene i diritti tv. Dazn trasmette però il torneo gratuitamente. Servirebbe una collaborazione maggiore tra maschile e femminile. Gli orari della Serie A uomini vengono definiti con mesi d’anticipo, c’è la possibilità di adeguarsi. Se le partite venissero fissate in orari diversi dal mezzogiorno di sabato, quando alcuni di noi lavorano, o comunque non in contemporanea con il maschile, potremmo essere il doppio di quelli che riescono a presentarsi all’Arena".