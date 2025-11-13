Giampiero Ventura, ex allenatore del Bari oltre che ex CT, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport ripercorrendo l'avventura in biancorosso e rivendicando un merito: "Il portiere che gioca con i piedi lo introdussi io a Bari. Gillet aveva piedi d'oro. I miei centrali erano Ranocchia e Bonucci, diciannove e vent'anni. Ci presentammo a San Siro contro l'Inter del Triplete e facemmo 1-1, ma nei venti minuti finali sprecammo tre palle gol".