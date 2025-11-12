Andrea Abodi annuncia che è in arrivo una misura che "riguarda altri 100 milioni che consentiranno di viaggiare in parallelo rispetto alle attività del commissario Sessa per la realizzazione degli stadi finalizzati a Euro 2032". il ministro per lo Sport e i Giovani lo assicura nellìintervento a margine dell'evento 'Per l'Italia, per lo Sport, per i Giovani - Costruiamo insieme il futuro'.

"L'impiantistica sportiva ha bisogno sistematicamente di rinnovarsi, a partire dagli stadi, che sono un elemento plastico nella loro centralità - le paroel riportate dell'ANSA -. Sapete quanto siamo rimasti indietro e di quanto lo stadio italiano, in generale, sia del 900. Mentre altri Paesi evolvono la loro offerta, noi siamo rimasti molto legati al passato. Adesso sta cambiamento completamente la prospettiva, Euro 2032 consentirà di aprire almeno dieci/undici cantieri nell'arco di un anno e mezzo. A settembre prossimo metteremo in condizione la federazione di fare la proposta dei cinque stadi per Euro 2032 e poi, una volta consolidato il primo modulo, lavoreremo sugli altri stadi che non saranno nel perimetro della competizione. Vuol dire che abbiamo una visione".