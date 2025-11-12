Andrea Abodi annuncia che è in arrivo una misura che "riguarda altri 100 milioni che consentiranno di viaggiare in parallelo rispetto alle attività del commissario Sessa per la realizzazione degli stadi finalizzati a Euro 2032". il ministro per lo Sport e i Giovani lo assicura nellìintervento a margine dell'evento 'Per l'Italia, per lo Sport, per i Giovani - Costruiamo insieme il futuro'.
"L'impiantistica sportiva ha bisogno sistematicamente di rinnovarsi, a partire dagli stadi, che sono un elemento plastico nella loro centralità - le paroel riportate dell'ANSA -. Sapete quanto siamo rimasti indietro e di quanto lo stadio italiano, in generale, sia del 900. Mentre altri Paesi evolvono la loro offerta, noi siamo rimasti molto legati al passato. Adesso sta cambiamento completamente la prospettiva, Euro 2032 consentirà di aprire almeno dieci/undici cantieri nell'arco di un anno e mezzo. A settembre prossimo metteremo in condizione la federazione di fare la proposta dei cinque stadi per Euro 2032 e poi, una volta consolidato il primo modulo, lavoreremo sugli altri stadi che non saranno nel perimetro della competizione. Vuol dire che abbiamo una visione".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - News
Altre notizie
- 23:30 L'UEFA alza il velo su Euro 2028: svelati il calendario delle gare e il marchio del torneo che si svolgerà in UK e Irlanda
- 23:16 L'onda degli stadi nuovi cresce sempre più: via libera per il Gigi Riva, prossima casa del Cagliari
- 23:02 Magull: "Che sfortuna sul gol, ma abbiamo reagito bene. Ce la giocheremo al ritorno"
- 22:48 GdS - Inter, il Bruges chiede non meno di 25 mln di euro per Ordoñez: intreccio con Stankovic?
- 22:34 L'Inter Women cade con l'Hacken, Piovani: "Sconfitta immeritata, abbiamo tante possibilità di ribaltarla al ritorno"
- 22:20 UFFICIALE - L'ex Inter Pirola rinnova con l'Olympiacos: "Bellissima soddisfazione"
- 22:07 Matty Cash: "Zielinski giocatore semplicemente straordinario. Lui è uno dei capitani della Polonia"
- 21:53 Il Messaggero - Frattesi? No, Sarri per la Lazio pensa allo 'scudiero' Zielinski. Operazione complessa
- 21:38 L'annuncio di Abodi: "In arrivo altri 100 milioni di euro per la realizzazione degli stadi finalizzati a Euro2032"
- 21:24 Cristante, pensiero alla Roma anche in azzurro: "Sto vivendo un bel campionato, come singolo e come squadra"
- 21:10 fcinPalacios verso l'addio all'Inter. L'argentino ha già manifestato le sue idee sulla prossima esperienza
- 20:55 Materazzi torna a investire a Perugia: insieme alla moglie compra l'ex cinema Lilli
- 20:41 Women's Europa Cup, l'Inter paga una papera di Runarsdottir: l'Hacken vince 1-0, tutto aperto per il ritorno
- 20:26 Verratti: "Scudetto, Inter la più completa. Però quest'anno tifo Milan, Ibrahimovic ci tiene"
- 20:12 Udinese, Kristensen: "Gli attaccanti più temibili affrontati in Serie A? Dico Thuram, Zapata e Lukaku"
- 19:57 Inter, Thuram e gli altri mettono il derby nel mirino: oggi la ripresa dei lavori ad Appiano Gentile
- 19:43 Roma prima con l'Inter, Gasperini: "Godiamoci il momento. Scudetto? Ognuno è libero di sognare"
- 19:28 Gattuso, elogio a Dimarco: "Aveva l'etichetta di giocatore da 60-65 minuti, lui se l'è tolta di dosso"
- 19:14 L'Italia Under 19 si diverte ad Acireale: otto gol alla Moldova. E Cocchi si inventa una rete olimpica
- 19:00 Rivivi la diretta! "IO GIRO L'ITALIA PER TE", ospite INTER CLUB GROTTE DI CASTRO. Dalla SOSTA al DERBY
- 18:55 Mbappé chiama Upamecano al Real: "Non dirò nulla, soltanto che il Bayern è un grande club. Ma ce ne sono di migliori"
- 18:40 Gattuso: "Per me questo raduno non era semplice. Devo ringraziare Barella e Bastoni"
- 18:26 Acerbi: "Non ho scelto io l'Inter, l'Inter ha scelto me. Bastoni, Dimarco e Barella stupidi in senso buono"
- 18:13 Women’s Europa Cup, l'Inter sfida l'Häcken a Goteborg: le scelte di formazione di Piovani
- 17:59 Stankovic-Spartak Mosca, è finita: ufficiale la risoluzione. Deki saluta: "Il club rimarrà sempre nel mio cuore"
- 17:44 InterNazionali - Croazia vicina ai Mondiali, Dalic sperimenta: Sucic titolare sicuro con le Far Oer
- 17:30 Iachini: "Serie A livellata, ma l'Inter è favorita. Chivu è entrato bene e su Bonny che conosco bene dico..."
- 17:15 Lazio pronta ad ascoltare offerte per Mario Gila. L'Inter si è già mossa con l'entourage, il Milan punta su... Tare
- 17:02 Il Napoli riprende gli allenamenti, ma Conte è assente: la spiegazione del club
- 16:48 Sarri sconsolato: "M'hanno rimasto solo, 'sti 4 cornuti!" (cit.)
- 16:34 Gol, assist e regia: Calhanoglu scelto come Player of the Month Betsson del mese di ottobre
- 16:20 Il dramma di Fiorentina-Inter è alle spalle: lunedì sbarca in Senato la 'Legge Bove' sul primo soccorso
- 16:05 Zaniolo crede nella sua ex Roma: "Penso possa lottare per lo Scudetto fino alla fine"
- 15:50 Il Gruppo BYD lancia la vettura dedicata all’Inter: 250 auto pensate per i nerazzurri e promo per i Soci Inter Club
- 15:35 ESPN - Lautaro, prima del derby c'è l'Argentina: il Toro verso una maglia da titolare in amichevole
- 15:21 Paganin: "Chivu ha trovato le chiavi del gruppo. Per le altre sarà difficile"
- 15:07 Marco Mutti (pres. Seamen Milano): "C'è un progetto per portare la NFL a San Siro"
- 14:53 Pirelli scende in campo per Inter-Liverpool. Contest speciale dedicato ai tifosi: in palio due biglietti per il match
- 14:38 Pavlovic: "Il Milan può fare grandi cose. E con l'Inter vogliamo dare continuità ai derby dell'anno scorso"
- 14:24 Sky - L'Inter torna al lavoro senza i Nazionali: allenamenti e weekend libero con vista derby. Il piano di Chivu
- 14:10 Bologna, Fenucci: "Abbiamo quattro competizioni, Supercoppa compresa. Ma oggi firmo per la vittoria con l'Udinese"
- 13:55 CF - Prime udienze su San Siro: arriva la "rinuncia alla sospensiva" per due ricorsi al TAR
- 13:41 Caprile: "Nazionale punto di partenza e non di arrivo. Felice del Cagliari, ma ho tanta strada"
- 13:27 C Gold Award 2025, Topalovic appena fuori dalla top ten (dominata dalla Pro Patria)
- 13:13 Van der Vaart esalta De Vrij: "Preferisco difensori con più stile, ma lui non commette errori. Lo apprezzo molto"
- 12:57 Lega Serie A, arriva il nuovo pallone per la stagione invernale: dal giallo al fluo orange
- 12:43 Abodi: "Nuovi stadi? Con il commissario, iter più veloci e meno burocrazia"
- 12:29 CdS - Inter, c'è uno Zielinski in più nel motore: la cura Chivu funziona
- 12:14 Italia, Cambiaghi lascia il ritiro di Coverciano: l'attaccante del Bologna ha accusato un fastidio al polpaccio destro
- 12:00 I VACCINI, l'amichevole in ANGOLA e il RIENTRO anticipato: una sosta DIVERSA per LAUTARO. E CHIVU...
- 11:45 Mazzola: "Mi auguro Lautaro arrivi a quota 300, ma io mi rivedo in Thuram. Conte? Ora avrà capito che..."
- 11:30 La Repubblica - Sarri sogna Frattesi per la sua Lazio: missione impossibile per un motivo. E c'è il rebus mercato
- 11:16 CdS - Napoli, piove sul bagnato: allarme Anguissa
- 11:02 CdS - Thuram ad Appiano: vuole tornare titolare. Darmian e Mkhitaryan...
- 10:48 GdS - C'è solo l'Inter: la squadra di Chivu è l'unica italiana che regge il doppio impegno
- 10:34 TS - La Juve prova a riprendersi Muharemovic: costa già 20 milioni, i bianconeri hanno un vantaggio
- 10:20 Malesani stregato da Chivu: "È all'Inter dopo mezzo campionato a Parma, vuol dire che è un predestinato"
- 10:06 Uva: "Euro 2032 occasione che non possiamo perdere. Serve una politica di sistema"
- 09:52 Sylvinho: "Asllani ha fatto bene a lasciare l'Inter per il Torino. E' un calciatore diverso perché..."
- 09:38 TS - Lautaro, tentativo Inter per il "no" all'Argentina? Intanto l'Atletico si è tenuto tre giocatori
- 09:24 TS - Giovane, l'agente parla coi club: l'Inter c'è, ma il prezzo può salire
- 09:10 GdS - Carlos Augusto è l'uomo in più di Chivu. Mentre Luis Henrique non ha sfruttato un "vantaggio"
- 08:56 Ambrosini: "Sarà un derby che può anche indirizzare, ma non decisivo. Il Milan potrebbe avere spazi invitanti, ma l'Inter resta la più forte"
- 08:42 GdS - Lautaro non tradisce Scaloni (come quelli dell'Atletico), ma stavolta sarà diverso
- 08:28 CdS - Darmian ko, Luis Henrique flop, Palacios inadeguato: la zona d'ombra dell'Inter
- 08:14 GdS - Verso il derby: Akanji e Calha gli ultimi a rientrare. Ma Chivu può già lavorare su attacco e difesa
- 08:00 Gautieri: "Scudetto, l'Inter ha qualcosa in più delle altre. Chi aveva reso meno l'anno scorso sta determinando"
- 05:30 Cristian Chivu promosso a pieni voti
- 00:00 Poco più di cinque mesi