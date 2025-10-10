Da una notiziuola all'apparenza di contorno - anticipata in rete già lo scorso venerdì 3 - se ne sarebbe potuta ricavare subito la convinzione che persino le insapute eccellenze della Cirenaica avrebbero superato di brutto quelle (sedicenti) lombarde. Certi ex colonialisti transalpini - dediti evidentemente ai gargarismi 'à la carte' - sarebbero stati magari sollecitati ad intervenire sciacquandosi la bocca con un: "C'est une honte interrégionale!" Per fortuna non è successo: mica sarebbero potuti essere così spudorati ed incuranti delle loro rogne intestine, tipo aver bruciato 5 primi ministri in appena 2 anni scarsi! A brevissimo il 6o, Monsiueur Macron?
Ma cos'era capitato venerdì scorso? Niente di che. Tutta 'colpa' dell'annunciata amichevole tra l'Inter e l'Atletico Madrid da disputarsi oggi, 10 ottobre, nel "nuovissimo stadio di Bengasi" (Repubblica dixit, anche se il comunicato dell'Inter ne argomentava in termini equivoci di impianto "rinnovato"...) - tirato su a tempo di record con i fondi della ricostruzione dopo la fine(?) delle ostilità fra le opposte fazioni libiche. Con chiara evidenza, per il nuovo San Siro si pagheranno invece, al confronto, lungaggini e ritardi assortiti da ricondurre al pluriennale rimpallo di responsabilità fra le varie parti in gioco: dalle amministrazioni comunali via via succedutesi a Palazzo Marino alla spada di Damocle delle sovrintendenze, dalle pronunce dell'Agenzia delle Entrate alle baruffe da cortile tra i partiti politici fino ai 'volubili' desiderata dei 2 club cittadini.
Di questa amichevole - al di là delle implicazioni sportive di cui si dirà brevemente solo in calce - non poteva che colpire soprattutto la location: BENGASI. Che finirà forse col solleticare gli inconfessabili rimpianti di quei 'nostalgici' - e ce ne sono (l'ahimè non lo aggiungo, sennò poi mi si connota politicamente...) - che avrebbero magari voluto farla diventare la capitale del paese di BENGODI. Se solo fosse stato scoperto nel sottosuolo libico tutto quel petrolio all'epoca coloniale che fu... Vien da pensare che persino i Moratti - per mero spirito imprenditoriale e tornaconto economico, BENINTESO! - se ne saranno forse doluti per tutte le (loro) mancate raffinazioni...
Poi, certo: Bengodi non è manco un toponimo, bensì un posto immaginario della cuccagna inventato da Giovanni Boccaccio più di 7 secoli fa per il suo Decameron. Dunque se uno è un luogo reale (Bengasi) e l'altro solo fantomatico (Bengodi), verrebbero a mancare sia la semantica che l'etimologia, ossia 2 delle principali scienze linguistiche. In ballo c'era infatti solo un calembour pallonaro ricavato da una matrice, quella sì, comune. Quel 'BENG' che - preso invece a sé stante - suona quasi come un'onomatopea da fumetto: quella di un colpo d'arma da fuoco, nonostante la sua diversa ortografia. Succede allora che - traslando quell'onomatopea ad un ambito calcistico più strettamente milanese - si andrebbe a profilare un derby anomalo tra Inter e Milan in cui a vincere sarà magari chi la sparerà più grossa... Secondo la più stretta attualità, pare proprio essere diventata una sfida - a distanza di tempo e di spazio - fra 2 continenti di 'calibri' diversi. Dei quali, finora, era nota una sola deriva: quella delle placche terrestri... Ora bisognerà aggiungerci, quanto meno, anche quest'altra in salsa meneghina: Africa contro Australia o, meglio, prima Inter-Atletico Madrid a Bengasi e poi, a febbraio 2026, Milan-Como a Perth. Ma è giusto a proposito di quest'ultima stracittadina lombarda che sorgerebbe una domanda non più differibile: se i dirimpettai (con i lariani forzatamente al seguito...) avevano la fissa - stante la 'complicità' della Lega Calcio e l'assenso ultimo della UEFA - di proporsi come novelli globetrotter, che bisogno avevano di andare a recuperare una gara casalinga di campionato proprio nella lontana ed australiana PERTh? I rossoneri non avrebbero potuto optare, chessó, per un popoloso comune dell'alta padovana, diversamente 'gemello', come San Giorgio delle PERTiche? Più lungo il toponimo, più corta la distanza! Dopotutto, in quella località entrambe le squadre interessate avrebbero respirato ugualmente aria di casa ammirando una torre campanaria che, si ipotizza, configuri le vestigia di un antico castello longobardo eretto ai tempi dell'imperatore Berengario. Cribbio: una location alternativa più 'autoctona' di questa non esiste(va) sul suolo padano! Poi, certo, per la disputa della partita ci si sarebbe dovuti spostare nel più capiente e vicino stadio Euganeo di Padova: in ogni caso un'occasione davvero imperdibile per i tifosi nordestìni di quei colori. Ma intanto la deriva continua...
P.S.: in questo post si è scritto di Inter solo di striscio, anche perchè redatto prima dell'amichevole nerazzurra in terra libica. Un motivo (ironico) c'è, eccome: tipo covare la speranza di un prossimo test internazionale dell'Inter da disputarsi in un ben più evocativo sito africano. Allorquando magari le sue divise - e non certo divisioni... - potrebbero, di nuovo, "entrare (ed uscire, nda) trionfalmente in Addis Abeba" (cit.). Nel senso, beninteso, di risultare vittoriose in una sfida calcistica all'interno dello stadio cittadino. Oltretutto - nonostante gli indicibili fatti di sangue seguiti, per mano italiana, a quel 'memorabile' ingresso delle truppe del Regio Esercito nella capitale etiope datato quasi 90 anni fa - si tratterebbe di un evento idoneo a ricordare, se non altro, che non tutti i 5 maggio sono stati storicamente infausti. Almeno per i colori nerazzurri: dunque ben in anticipo rispetto ad una data diventata poi pietra miliare del Triplete del 2010.
Orlando Pan
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Calci & Parole
Altre notizie
- 20:15 liveIl POST PARTITA di INTER-ATLETICO MADRID: commenti e analisi
- 20:10 LIVE - Atletico Madrid-Inter 1-1, 87': scontro con Diouf, Kostis lascia il campo in lacrime. Dentro Puric
- 20:06 Nadia Battocletti: "Sì, ho una piccola passione per il calcio. A casa mia si tifa Inter"
- 19:52 Vieira: "Chivu, l'Inter è una bella sfida. Ma la società ha fiducia nel suo lavoro"
- 19:37 Capello: "Sempre ritenuto Chivu un ragazzo intelligente. Bravo a capire dove mettere le mani nell'Inter"
- 19:23 Condò: "Napoli, Inter e Milan per lo Scudetto. La Juventus? Al momento è un gran casino"
- 19:09 Pastorello e la trattativa più soddisfacente: "Dico Radu. Venezia fu un 'miracolo', ora gioca l'Europa League"
- 18:55 Carlos Augusto torna in campo col Brasile, l'omaggio dell'Inter per O Cria do Terrão
- 18:41 San Siro, il Gruppo Verde e cento abitanti della zona chiedono l'annullamento della delibera
- 18:26 L'analisi di Malagò: "Senza grandi eventi sportivi non si riescono a fare opere in Italia"
- 18:12 Pastorello: "De Vrij e Acerbi hanno l'Inter cucita addosso. Rinnovi? Loro resterebbero, però..."
- 17:57 Da Bengasi a Bengodi è un attimo!
- 17:44 Inzaghi-Al Hilal, parla Pastorello: "Se avesse vinto la Champions non avrebbe mai lasciato l'Inter"
- 17:30 Milan-Como in Australia, Sarri sta con Rabiot: "Ha ragione, senza i giocatori la Lega non avrebbe soldi"
- 17:16 Novellino: "Il Napoli è la squadra con più qualità, l'Inter è l'antagonista principale. Occhio a Milan e Roma"
- 17:01 Julio Ricardo Cruz compie 51 anni: gli auguri dell'Inter al suo Jardinero
- 16:47 Mkhitaryan: "Vorrei chiudere la carriera all'Inter, ma non dipende solo da me. Seconda stella emozione per sempre, Monaco inspiegabile"
- 16:33 Capello: "Alla Juve hanno tolto immeritatamente due scudetti. C'erano 8 bianconeri in campo a Berlino"
- 16:18 GdS - Inter-Atletico Madrid, i giovani Bovo e Spinaccè dal 1'. Diouf titolare a centrocampo: la probabile formazione
- 16:04 Fiorentina Women, Pinones Arce: "Inter più avanti di noi, ma abbiamo voglia di rivincita"
- 15:50 Serie A, Allegri miglior allenatore di settembre. De Siervo: "Ha cambiato subito pelle al Milan"
- 15:34 Campbell ricorda: "Sono stato molto vicino all'Inter, è vero. Pinetina posto incredibile, ma rispetto a Milanello..."
- 15:20 Galatasaray, il presidente Özbek difende Icardi: "Per noi è importante, ama questa maglia e lo sosteniamo. Sul rinnovo..."
- 15:05 InterNazionali - Carlos Augusto torna in campo con il Brasile: Ancelotti lo lancia nel finale. Corea del Sud ko 5-0
- 14:50 Maifredi: "Mi hanno detto che Chivu è veramente bravo, già da giocatore non era uno normale"
- 14:35 Sacchi: "Attenzione ai giudizi sull'Italia. Mi auguro che Gattuso abbia spiegato ai suoi che..."
- 14:21 Serbia, domani l'esordio di Stankovic. Il ct Stojković: "Giocherà, i giovani che sono qui hanno un talento incredibile"
- 14:07 Mondiale U20, Italia eliminata dagli USA. Nunziata: "Risultato bugiardo. Noi tra le squadre più giovani del torneo"
- 13:53 La Croazia pareggia, ma i numeri non mentono: la partita di Sucic contro la Repubblica Ceca
- 13:38 Arnautovic bomber all time dell'Austria con il poker a San Marino, Thuram lo esalta: "King Arna, Legend"
- 13:24 Stasera Atletico-Inter, volo anticipato per i nerazzurri: la squadra di Chivu è arrivata in Libia attorno alle 13
- 13:10 La Svizzera di Akanji impegnata in Svezia, il ct Yakin: "Morale alto, la squadra sta bene"
- 12:56 Polonia, Zielinski decisivo contro la Nuova Zelanda. Urban: "Alcuni giocatori hanno dato il meglio"
- 12:42 Argentina, Scaloni: "Qui abbiamo molti top mondiali. Formazione? In queste due amichevoli vorrei fare delle prove"
- 12:28 Sky - Stasera l'amichevole Atletico-Inter, Sommer indisponibile per una leggera sindrome influenzale
- 12:14 Corea del Sud-Brasile di scena oggi alle 13, le scelte ufficiali di Ancelotti: Carlos Augusto parte dalla panchina
- 12:00 INTER-ATLETICO, oggi AMICHEVOLE in LIBIA: le ULTIMISSIME. Un BIG OUT, occhi su DIOUF e non solo
- 11:44 Koeman: "Dumfries più pericoloso dopo l'uscita di Frimpong? Una coincidenza. Denzel sta migliorando in un aspetto"
- 11:30 Ibrahimovic: "Il Milan deve tornare in Europa. Chivu? Non deve vincere. Lo scudetto..."
- 11:16 CdS - Trittico di fuoco: Chivu prepara tre Inter differenti al rientro dalla sosta. Esposito-Bonny a Roma, Lautaro in Champions, Thuram a Napoli
- 11:02 CdS - Stankovic jr: figliol prodigo interista. Chivu e Kolarov due grandi sponsor per il ritorno a Milano
- 10:48 Gagliardini: "Mesi non semplici quest'estate. Handanovic punto di riferimento"
- 10:34 De Bruyne: "Di me e Conte si è parlato molto. Ci sono momenti in cui la pensi diversamente ma..."
- 10:20 Vecchi: "Inter U23, ecco i nostri obiettivi per la stagione. Da anni parlavo di seconde squadre perché..."
- 10:06 Inter-Atletico Madrid, i convocati di Simeone: diversi big con il "Cholo"
- 09:52 Casarin: "Tecnologia? Giusto: ormai solo l'arbitro non vedeva la moviola"
- 09:38 TS - Inter-Atletico, occasione per quattro. Dubbi sulla posizione di Diouf
- 09:24 TS - Inter-Atletico, non solo calcio. Tanti vip a Bengasi e Zanetti farà... il commentatore
- 09:10 CdS - Test con l'Atletico: gli occhi di Chivu su Luis Henrique e Diouf
- 08:56 GdS - Inter più asciutta e tonica: Lautaro e Dimarco di nuovo al top. Ma non solo...
- 08:42 Gasperini: "Viviamo il piacere di affrontare l'Inter da primi in classifica. L'attacco valorizza il gioco: Chivu ha quattro punte di primo livello e ha speso lì"
- 08:42 GdS - Bonny è super: i numeri parlano chiaro. Lontani i tempi di Arnautovic, Correa e Taremi
- 08:28 Dumfries: "Cambio con la Cremonese? Normale l'incazzatura. Dopo la sosta inizia un ciclo di partite difficili"
- 08:14 GdS - Oggi Inter-Atletico a Bengasi: Chivu con i reduci e tanti baby. Out pure Sommer
- 08:00 Platini: "Avevo firmato con l'Inter, poi è saltato tutto perché gli stranieri non potevano arrivare in Italia"
- 00:00 Da Seedorf a De Boer, la preistoria da non ripetere
- 23:50 Niente Italia per Soulé: il giallorosso non cambia idea e continua ad aspettare l'Argentina
- 23:40 Si ferma il sogno azzurro di Mosconi e Iddrissou al Mondiale U20. L'Italia di Nunziata perde 3-0 con gli USA
- 23:35 Zielinski dopo l'eurogol con la sua Polonia: "Ogni rete è unica. La cosa più importante però è aver vinto la partita"
- 23:30 Romano: "L'Inter non ha bocciato Martinez. Da Caprile a Sommer: ecco la situazione. E su Upamecano..."
- 23:16 Lucarelli: "Pio Esposito? La forza è quella di mettere questi calciatori nelle condizioni migliori"
- 23:03 Arnautovic, poker per la storia a San Marino: ora è lui il principe dei bomber dell'Austria
- 22:49 InterNazionali - Zielinski fa gol con la Polonia, Dumfries assist per il 4-0 contro Malta. Solo 0-0 per la Croazia di Sucic
- 22:34 Mondiali in inverno, arriva l'apertura della FIFA: "Ci riflettiamo, in Qatar esperimento riuscito"
- 22:20 Etienne Eto'o: "Ci sono alcune piccole cose in cui somiglio a mio padre. Ma voglio fare la mia carriera"
- 22:06 Sabato: "L'Inter si è ripresa. Dimarco-Inzaghi? Meglio un confronto faccia a faccia"
- 21:52 Linus: "Se fossi Sala straccerei il contratto per il nuovo stadio e terrei San Siro. Mia moglie da architetto però..."
- 21:38 Dovbyk: "Il rigore sbagliato contro il Lille primo mio momento spiacevole. Mi pento di non aver tirato il terzo"
- 21:24 fcinSpinaccè, impatto sorprendente con il professionismo. L'Inter ha già in mente il percorso per lui
- 21:10 La UEFA replica ad A22 Sports Management: "Nessun piano per modificare la Champions League"