Parlando dello stato di salute del nostro calcio tra club e Nazionale, nei giorni in cui gli azzurri scopriranno chi dovranno superare ai playoff per non mancare il terzo Mondiale di fila, Paolo Condò ha indicato la prossima partita dell'Inter in Champions League come quella che ci dirà se un'italiana potrà fare strada nella competizione: "La partita che più aspettiamo è Atletico-Inter per capire se abbiamo ancora almeno una candidata alla gloria, o se il senso di questa stagione poggia tutto sulle spalle di Gattuso", ha scritto il giornalista nel suo editoriale per il Corriere della Sera.