Lunga intervista per l'allenatore Bortolo Mutti ai microfoni di TMW. L'ex tecnico di Napoli e Atalanta ha analizzato alcuni dei temi caldi della Serie A, a cominciare dalla lotta per lo Scudetto: "Ci troviamo di fronte ad un grande equilibrio in Serie A - ha esordito -. Il Napoli che va in letargo dopo la vittoria dello Scudetto dove è mancato qualcosa sotto il profilo del carattere, come dichiarato da Conte dopo la sconfitta contro il Bologna. Io vedo molte squadre attrezzate: penso alla Roma di Gasperini che per me è una vera outsider per lo Scudetto, e tra il tecnico e Ranieri vedo molta sintonia e compattezza; poi c'è l'Inter che è una macchina perfetta nonostante gli alti e bassi; pure lo stesso Napoli che con Lukaku potrebbe dire la sua; lontana è invece la Juve nonostante la squadra non sia male. Sarebbe bello vedere un campionato combattuto fino alla fine".

Due battute anche sull'esonero di Ivan Juric da parte dell'Atalanta: "Sinceramente dopo la bella prestazione di Marsiglia, ero convinto che ormai Juric avesse preso in mano la situazione dell'Atalanta sotto il profilo caratteriale: oltre alla coesione e alla mentalità. Sono state decisive le gare contro Udinese e Sassuolo, dove si è vista un'Atalanta smarrita e per certi versi inaspettata. Contro il Sassuolo è stato lo spartiacque della stagione, e la società ha deciso questo. Dispiace vedere questi cambi perché Juric lavorava con grande determinazione, ma per la proprietà è stata una decisione inevitabile e difficile".