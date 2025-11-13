Mancano ancora diversi giorni, ma nell'aria si sente già profumo di derby. Fabio Capello anticipa i temi della stracittadina milanese alla Gazzetta dello Sport: "L’Inter segna tanto ma ne prende anche parecchi. Acerbi dà bene le direttive, Akanji mi piace perché ha personalità ed è bravo con la palla fra i piedi. Anche Bastoni è bravo coi piedi, un pelo meno quando deve marcare: a volte si perde l’uomo, è più valido nella fase offensiva. E poi l’Inter ha un grande punto di forza su entrambe le fasce, fanno ottimi cambi di campo. Dei rossoneri, mi piace Pavlovic, anche se a volte si perde l’uomo in area. Lui e Tomori sono punti fermi. La definirei una buona difesa che però ha bisogno di un buon filtro. La vera forza della difesa è... la mediana, quando tutto funziona e i titolari sono presenti ovviamente: Modric e Rabiot sono due grandi filtri, hanno entrambi qualità e Rabiot ha pure la forza. Vedo bene anche Bartesaghi, gli darei fiducia».

Quali sono le zone più delicate delle due difese?

"Pulisic si inserisce bene, con qualità, e gioca tra le linee. L’Inter si affida agli esterni, il Milan entra più centralmente. Il Milan coi tre dietro gioca a zona, l’Inter ultimamente fa qualcosina in più a uomo, vedremo se ci sarà qualche marcatura particolare".

Akanji se lo aspettava così?

"Ha dimostrato un grande valore, ha esperienza e qualità. Per certi versi è un po’ il Modric dell’Inter sebbene non si sia ancora espresso ai suoi livelli. Lo riscatterei sicuramente: dove trovi di meglio?".

Chivu è soddisfatto di avere alzato la linea difensiva.

"Si accorge di avere benefici, quindi sa che le idee sono state assorbite e non “contestate”".

E’ un’Inter più fallosa rispetto a quella di Inzaghi.

"Quando giochi più avanti sei obbligato a fermare il gioco prima...".

Ha ragione Allegri quando dice che lo scudetto arriva se prendi non più di 25 gol?

"Ne puoi prendere anche di più, ma devi anche farne molti di più. Il Milan ne ha subiti 9, di cui ben sei li ha presi da Cremonese, Pisa e Parma. Che se ne prendevi uno, in teoria era già troppo...".

Modric sta stupendo anche in fase di non possesso.

"Ha un’intelligenza superiore, intuisce il gioco prima e quindi riesce a arrivare in anticipo. Il calcio italiano è così lento che lui quando arriva la palla ha già letto il libro e lo ha anche già chiuso. L’unico problema possono essere i cambi di campo dell’Inter".

Ma secondo lei sarà un derby bello?

"So solo che voglio vedere attacchi che divertano".

