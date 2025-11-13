Dejan Stankovic, fino a poche ore fa allenatore dello Spartak Mosca, è stato protagonista di una scena surreale nel post partita del match contro contro l'Akhmat Grozny. Nonostante la vittoria della sua squadra per 2-1, l’ex centrocampista dell’Inter ha completamente perso il controllo durante un’intervista in mixed zone.

A scatenare la reazione, una domanda ritenuta provocatoria da parte di un giornalista russo. Stankovic ha interrotto bruscamente l’intervista in inglese e, passando all’italiano, ha dato vita a un duro sfogo davanti all’interprete, rimasto impassibile:

“Perché mi provochi con questa domanda? Sai qualcosa di calcio? Con quale formazione ho giocato? Chi abbiamo sostituito? Non sai niente, sai solo dire le caz**te. Tu come gli altri non capite nulla, parlate solo dell’arbitro”, ha urlato il tecnico serbo prima di allontanarsi.

La tensione è stata tale che Stankovic ha poi deciso di non presentarsi in conferenza stampa. Poche ore dopo, lo Spartak Mosca ha comunicato ufficialmente le sue dimissioni, chiudendo così un’esperienza terminata nel modo più turbolento possibile.