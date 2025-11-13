Anche il Corriere dello Sport parla di un interessamento dell'Inter per Mario Gila, pilastro della difesa della Lazio di Sarri. Il nodo rinnovo potrebbe favorire le pretendenti (scadenza 30 giugno 2027).

Gila guadagna 1,1 milioni a stagione e una proposta concreta dal club per allungare l'accordo non è ancora arrivata. "Per lui si parla di sondaggi (non confermati) da parte di Inter e Milan, non è detto che arrivato a questo punto sia proprio lo spagnolo a prendere tempo per arrivare a scadenza e ottenere uno stipendio molto più alto in un altro club - si legge -. Da ricordare che in caso di cessione il 50% della rivendita spetterebbe al Real Madrid, che lo aveva ceduto mantenendo la percentuale sui futuri introiti".