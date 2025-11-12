La sosta arriva nel momento in cui l'Inter sta andando fortissimo, ma sarà comunque importante per Chivu perché potrà recuperare al meglio soprattutto Thuram, fermo oltre un mese per l'infortunio muscolare patito contro lo Slavia Praga e rientrato per due spezzoni di match tra Kairat e Lazio. Con lui ad Appiano anche Bonny, non chiamato dalla Francia di Deschamps.

E allora c'è tempo per provare due quarti dell'attacco anti-Milan: "Per studiare l’eventuale staffetta da derby — Marcus è ovviamente il grande favorito per partire dall’inizio, salvo sorprese sarà lui ad affiancare Lautaro contro il Diavolo — o magari un incastro tra i due francesi a gara in corso: Bonny e Thuram sono interscambiabili ma anche complementari - puntualizza la Gazzetta -. Potrebbe essere l’ultima volta in cui una pausa per le nazionali offre un assist del genere a Chivu: se Bonny continuerà a segnare e sfornare passaggi vincenti al ritmo mostruoso di questi primi mesi in nerazzurro — siamo a 4 reti e 5 assist —, una sua candidatura per affiancare Thuram al prossimo giro di convocazioni Bleus avanzerebbe in maniera naturale".

Rimasti a Milano anche Acerbi, De Vrij e Bisseck: ottima notizia che consentirà a Chivu di capire quale tra i tre scegliere per il cuore della difesa nel derby. "Acerbi partirà in vantaggio sugli altri due: merito della buona prova contro la Lazio, anche se Bisseck ha una settimana piena per risalire - si legge -. L’altro grande dubbio, Chivu dovrà scioglierlo a centrocampo, dove uno tra Sucic e Zielinski dovrà iniziare il derby guardando dalla panchina. I minutaggi in nazionale magari incideranno, i tempi di rientro invece no: sia il croato che il polacco sono attesi ad Appiano mercoledì".

Dopo il weekend di riposo, martedì si aggregheranno al gruppo Barella, Bastoni, Dimarco, Esposito, Frattesi e Lautaro. Gli ultimi a unirsi alla truppa, invece, saranno Akanji e Calhanoglu.

