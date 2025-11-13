Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A informa che "sono state comunicate le informazioni relative alla vendita dei biglietti per le gare di semifinale della EA SPORTS FC Supercup 2025/2026, in programma a Riyadh (Arabia Saudita) il 18 e il 19 dicembre 2025". Ricordiamo che la prima semifinale è Napoli-Milan (in programma giovedì 18 dicembre 2025) mentre la seconda è Bologna-Inter (in programma venerdì 19 dicembre 20254)

"Le informazioni riguardanti la Finale verranno pubblicate successivamente - prosegue la nota -. Sela Sport, partner per l’organizzazione dell’evento, si avvarrà della collaborazione dell’Autorità del Turismo Saudita per la vendita dei tagliandi di tutte e tre le partite. I biglietti per i tifosi sono in vendita sul sito https://webook.com/en. Per poter entrare in Arabia Saudita ogni tifoso dovrà procedere in autonomia con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sul sito https://visa.visitsaudi.com/. Per tutte le informazioni e i prezzi, CLICCA QUI".