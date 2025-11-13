Stasera l'Italia giocherà in trasferta con la Moldova nel penultimo turno di qualificazione ai Mondiali. Gattuso dovrà fare a meno dello squalificato Barella e, più in generale, sembra orientato a dare spazio alle seconde linee considerando la situazione di classifica e il prossimo impegno con la Norvegia. Prevista panchina per Bastoni, Dimarco, Frattesi ed Esposito.

PROBABILE ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca.

Sezione: News / Data: Gio 13 novembre 2025 alle 11:45
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
