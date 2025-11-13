In un passaggio della lunga conferenza stampa tenuta oggi a Ginevra, a due giorni da Svizzera-Svezia, Manuel Akanji ha parlato estesamente della sua scelta di approdare all'Inter presa la scorsa estate: "Sono felice, sono stato accolto bene da tutti. Ho un ottimo rapporto con Chivu, credo di essere nella migliore squadra in Italia. Possiamo ancora crescere, ma sono in uno dei club più importanti al mondo", le parole del difensore elvetico riportate da RSI.