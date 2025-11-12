Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi (leggi qui l'esclusiva), Joel Ordoñez è un profilo che l'Inter sta tenendo d'occhio per rinforzare il reparto difensivo in previsione dei probabili addii a fine stagione di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. L'apprezzamento per il difensore ecuadoriano è confermato anche dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui il Bruges, proprietario del suo cartellino, non ascolterà offerte sotto i 25 milioni di euro.

I dialoghi tra i due club, però, potrebbero allargarsi anche al futuro di Aleksandar Stankovic, passato proprio ai Blauw en Zwart lo scorso luglio per 10 milioni di euro, e per il quale la Beneamata vanta una clausola di riacquisto da esercitare nei prossimi due anni (23 milioni di euro nel 2026, 25 nel 2027). "Chissà: magari l'Inter deciderà di rinviare il rientro alla base del figlio d'arte per ottenere una corsia preferenziale per Ordoñez", la chiosa del pezzo della rosea.