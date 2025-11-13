Ospite sul podcast di Le Foot Toujours di Cronache di Spogliatoio, l’ex centrocampista Gaetano D’Agostino ha analizzato l’impatto dei nuovi acquisti estivi dell’Inter targata Cristian Chivu, esprimendo giudizi molto positivi sul lavoro del tecnico e sull’inserimento dei volti nuovi.

“Sucic mi fa impazzire, è fortissimo”, ha dichiarato D’Agostino, esaltando le qualità del croato: “Giocando da mezzala sembra il vice Mkhitaryan da due o tre anni. Qui si vede la forza dello spogliatoio, che facilita l’integrazione”. Parole importanti anche per Akanji, arrivato dopo l’esperienza al Manchester City: “È un difensore abituato a principi diversi con Guardiola, ma in Italia si sta adattando. Poi è entrato in una difesa già rodata: per me sta facendo benissimo”.

Grande entusiasmo anche per Bonny, tra le rivelazioni della stagione nerazzurra: “È come se fosse qui da 2-3 anni, conosce già movimenti e spazi da attaccare”. D’Agostino ha poi analizzato il lavoro di Chivu, sottolineando il mix tra continuità e innovazione: “Sta usando un po’ del suo e un po’ di Inzaghi. Piano piano sta inserendo le sue idee e ha facilitato l’ingresso di tanti giocatori nuovi”.

Infine, un confronto curioso: Akanji-Modric? “Il compito più difficile lo ha avuto Modric. Akanji è entrato in un reparto consolidato: Allegri gli ha detto ‘comanda tu’”.