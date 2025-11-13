Nuova convocazione, in via d'urgenza, per i club di Serie A. La Lega Calcio ha infatti reso noto che venerdì mattina alle 8.45 è stata indetta un'assemblea in modalità videoconferenza. Non è specificato l'ordine del giorno. 

Sezione: News / Data: Gio 13 novembre 2025 alle 08:00
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print