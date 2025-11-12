Il sogno di Maurizio Sarri per rinforzare il centrocampo della Lazio si chiama Davide Frattesi. A parlare del forte interesse del tecnico biancoceleste per la mezzala che sta trovando poco spazio all'Inter è l'edizione di Roma de La Repubblica, pur sottolineando le difficoltà dell'operazione. "Oltre all’esterno, Sarri vuole una mezzala sinistra: il sogno è Frattesi, ma l’ingaggio da 3 milioni netti rende impossibile la missione - scrive il quotidiano generalista -, Concreta invece l’opzione Ilic, riserva nel Torino di Baroni (che peraltro lo vede regista, non interno)".

Prima di immaginare qualsiasi scenario, però, è necessario capire quelli che saranno i risvolti sul mercato per la società di Lotito: entro il 30 novembre vanno presentati i risultati economici al 30 settembre che saranno poi esaminati dalla commissione che ha sostituito la Covisoc. Il 16 dicembre arriverà la valutazione: se l’indicatore del costo del lavoro allargato resterà entro la soglia dello 0,8 nel rapporto tra spese per la rosa e ricavi, allora il mercato di gennaio sarà libero; se invece quel limite verrà superato di poco (come sembra), la conseguenza sarà lo scatto del saldo zero tra acquisti e cessioni.