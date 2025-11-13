Brutte notizie per il Pisa e per l’Inter, proprietaria del cartellino di Ebenezer Akinsanmiro. Il club toscano, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso note le condizioni del centrocampista nigeriano dopo l’infortunio rimediato nel match contro la Cremonese.

“Lussazione acromion-claveare alla spalla destra: questo l’esito degli accertamenti strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore Ebenezer Akinsanmiro dopo l’infortunio accusato nel secondo tempo della gara Pisa-Cremonese in seguito a uno scontro di gioco. Lo staff medico del club ha provveduto a immobilizzare l’arto con un tutore e ha predisposto un percorso di recupero personalizzato e progressivo per il ritorno all’attività agonistica.”

Il giovane centrocampista, classe 2004, è arrivato in prestito dall’Inter la scorsa estate per maturare esperienza e minuti in Serie A. Nelle ultime settimane si era ritagliato uno spazio importante nelle rotazioni di Aquilani, mostrando grande dinamismo e personalità in mezzo al campo. I tempi di recupero verranno definiti nelle prossime settimane, ma lo stop potrebbe costringerlo a restare fuori per un periodo non breve.