La scelta di Petar Sucic di approdare all'Inter si sta rivelando vincente, secondo Daniel Šarić, che ha provato a spiegare le difficoltà di alcuni altri talenti croati che non stanno emergendo in altri contesti: "Petar è un giocatore di qualità, non so se sia più talentuoso di gente come Baturina, Ivanovic e Matanović - le parole dell'ex centrocampista dei Vatreni a Sportske Jutarnji -. Ha lottato per un posto all'Inter, ha fatto il suo debutto, ma non ho dubbi che anche Baturina e Luka Sučić raggiungeranno quel livello. Non so perché non ci siano riusciti. Sučić sta giocando, ma non credo sia perché sia ​​molto più bravo di loro, è semplicemente un momento. Spero sinceramente che Baturina superi tutti i suoi problemi. Avrà bisogno di tempo. Sappiamo perché lo hanno preso. Non è in prima linea perché hanno ottimi giocatori al suo posto, ma arriverà dove deve essere".