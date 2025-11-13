Arriva un attestato di stima per Yann Bisseck da parte di Mark Iuliano, che ai microfoni di Radio TV Serie A ha raccontato di essere un ammiratore del difensore dell'Inter: "Vi ricordo che Bisseck, a livello di skill, è il miglior talento a livello europeo. Non è un pensiero, sono dati di fatto. Ed è stato trattato come... Poi è ancora giovanissimo, ed è un difensore che segna anche dei gol", le parole dell'ex juventino.