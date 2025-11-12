Con i playoff ormai in tasca e pochissime chance di accedere direttamente ai Mondiali 2026, la Nazionale di Gennaro Gattuso è arrivata a Chisinau dove domani sfiderà la Moldova. Parlando ai microfoni di Sky Sport prima della partita, il CT azzurro non vuole però pensare già a quanto accadrà a marzo: "La mia testa va alla partita di domani e non vado oltre. Voglio vedere la crescita, come si allenano, come stanno bene insieme. Secondo me questo raduno non era semplice, già qualificati, piccoli dolorini e tante altre cose, invece devo ringraziare Barella, Calafiori, Bastoni. Posso raccontarne tante, ma non era scontato e devo fare i complimenti ai ragazzi per la professionalità e la voglia che stanno dimostrando giorno dopo giorno".