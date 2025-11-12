Intervistato da WP SportoweFakty in Polonia, Matty Cash è tornato sulla baruffa scoppiata qualche mese fa a proposito della decisione dell'ex commissario tecnico della Nazionale Michal Probierz di togliere la fascia di capitano a Robert Lewandowski per assegnarla a Piotr Zielinski: "Sono davvero contento di non aver capito molto. Ognuno aveva la sua opinione sulla situazione e io non ero coinvolto. Ho letto tonnellate di articoli online. Siamo solo umani, anche i calciatori usano i telefoni e leggono, ma non ho approfondito la questione. Dopo un po' di tempo, ripensandoci, posso solo dire che il giorno prima della partita bisognerebbe concentrarsi sulla vittoria e non sul chiedersi chi dovrebbe essere il capitano. Poi, a giugno, è scoppiato un dramma inutile. Lewandowski è il miglior giocatore nella storia del calcio polacco e merita rispetto. Le situazioni che si sono verificate erano inutili. Tuttavia, rispetto anche Piotr Zieliński e penso che avrebbe svolto bene il suo ruolo. In realtà, abbiamo diversi capitani: Robert, Zieliński e Bednarek. Ognuno di loro è concentrato sulla squadra e sulla vittoria".

Per il centrocampista dell'Inter, il giocatore dell'Aston Villa ha poi parole di elogio: "Zielu è semplicemente un giocatore eccellente. Non voglio fare paragoni tra le sue prestazioni in allenamento e quelle in partita. Non sempre si può esprimere tutto il proprio potenziale in partita, ma quando guardo le sue abilità... Tutto ciò che fa gli viene naturale: controlla la palla, passa, gioca con entrambi i piedi, ha visione di gioco. È semplicemente straordinario".