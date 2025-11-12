Nel corso della conferenza stampa precedente la gara contro la Moldova, il CT della Nazionale italiana Gennaro Gattuso ha voluto ribadire i suoi ringraziamenti al gruppo per l'attaccamento mostrato alla causa azzurra: "Sappiamo come funziona e che ci sono tante partite in questo periodo nel quale i singoli hanno un minutaggio elevato... Invece stiamo continuando sulla strada giusta. Nicolò Barella per esempio mi poteva chiedere di venire a Milanello e invece è qui con noi. Tutti vogliono stare qui con i compagni e crescere come gruppo, stando insieme. Non è tutto dovuto".

Gattuso ha anche toccato il tema legato al minutaggio di Federico Dimarco: "Si è sparsa l'opinione che lui potesse giocare solo 60-65 minuti. Lui ci ha messo del suo per togliersi di dosso questa etichetta ed è da un bel po' che sta offrendo certe prestazioni importanti. Domani, ripeto, ci saranno tanti cambiamenti e Dimarco è uno che si riposa. È giusto far riposare questi ragazzi perché li vedo lavorare ed è giusto dare spazio a tutti. Non sto regalando niente a chi giocherà. Faremo una grande prestazione, sono convinto delle capacità di chiunque è qua".