Davide Frattesi e Francesco Acerbi sembrano essere sempre meno centrali nel progetto Inter. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui il centrocampista ex Sassuolo sembrava questa estate un incedibile, addirittura vicino a un possibile rinnovo di contratto. Non è però riuscito ad imporsi e finora ha collezionato 11 presenze e 327', con tre titolarità di cui due in Champions contro Union SG e Kairat, più una contro la Cremonese. Il ragazzo non è contento e presto torneranno in auge discorsi su un suo addio. Frattesi resta il sogno proibito di Sarri alla Lazio, ma è un'ipotesi non percorribile coi problemi che hanno i biancocelesti sul mercato. E' apprezzatissimo anche da Spalletti e potrebbe tornare di moda anche per la Roma, ma l'Inter non lo svenderà.

Tema addio aperto anche per Francesco Acerbi. Tre panchine di fila e poi il ritorno da titolare contro la Lazio. "Ace" non gradisce l'alternanza, secondo il quotidiano, per cui se a gennaio dovesse arrivare una proposta allettante non si opporrebbe.