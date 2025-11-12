Tottenham e Newcastle stanno monitorando con grande attenzione le prestazioni di Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 del Bruges, sul quale l'Inter continua a mantenere il controllo potendo esercitare la recompra la prossima estate (23 milioni di euro) o quella successiva (25 milioni di euro). Stando a quanto svelato in esclusiva dal giornalista Matteo Moretto, sul canale Youtube di Fabrizio Romano, più volte emissari dei due club inglesi hanno seguito dal vivo il centrocampista serbo che sta ben figurando nei suoi primi mesi in Belgio.