Non c'è pace per Zinho Vanheusden, costretto a fermarsi ai box per l'ennesimo infortunio della sua carriera. Domenica scorsa, il difensore ora in forza al Marbella, club di terza divisione spagnola, ha sentito qualcosa al ginocchio durante la partita di campionato contro l'Alcorcon, un problema per il quale sono stati necessari degli approfondimenti medici. Dopo la risonanza di lunedì che non aveva rilevato nulla, l'ex difensore del vivaio dell'Inter si è fatto visitare dal medico del Malaga che non ha potuto fare altro che evidenziare la terza rottura del legamento crociato, la seconda al ginocchio sinistro, otto anni dopo quella che aveva accusato in una gara con la Primavera nerazzurra. L'inizio di un calvario che purtroppo sembra non avere fine per il classe 1999, ora obbligato a un altro intervento chirurgico a cui seguiranno 6-8 mesi di riabilitazione. Lo riporta Nieuwsblad, in un articolo in cui non si esclude del tutto l'ipotesi di un ritiro dal calcio di questo ragazzo su cui la sfortuna si è accanita.