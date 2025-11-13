Prima della partenza per Stettino, Silvio Baldini ha voluto trasmettere fiducia e determinazione. Il ct dell’Italia Under 21 ha presentato la sfida decisiva contro la Polonia, match chiave nelle qualificazioni al prossimo Europeo, con le due nazionali appaiate in vetta al girone a punteggio pieno.
“Conosciamo le insidie della partita - ha dichiarato Baldini -. La Polonia è una squadra di valore, ma sono convinto che faremo una grande prestazione. Abbiamo lavorato con intensità sui movimenti da applicare contro il loro modulo e l’unico vero pericolo dipenderà da noi: non dovremo sbagliare l’approccio”.
L’allenatore ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto nel ritiro di Tirrenia: “In questi giorni è andato tutto bene, i ragazzi ci hanno messo il cuore”. Un segnale importante in vista della trasferta più delicata del girone, con l’obiettivo di compiere un passo decisivo verso l’Europeo di categoria.
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - News
Altre notizie
- 19:00 liveIl "CASO DIOUF": resta all'INTER per... REGOLAMENTO! AKANJI giura amore, l'attesa di MOLDAVIA-ITALIA
- 18:45 Italia U21, Baldini avverte la Polonia: "Sappiamo cosa ci aspetta, ma l'unico pericolo siamo noi"
- 18:30 TyC Sports - Argentina, domani il test contro l'Angola: la decisione del ct Scaloni su Lautaro
- 18:15 Jeda elogia il lavoro di Chivu: "Bravo nella gestione e coesione del gruppo"
- 18:01 Zielinski sfida l'Olanda di Dumfries, il ct della Polonia: "C'è differenza, basta vedere i club in cui giocano"
- 17:46 De Canio: "Giusto che Conte si prenda una pausa. Ricordiamo che tre settimane fa batteva l'Inter..."
- 17:31 Supercoppa Italiana, Napoli-Milan e Bologna-Inter le due semifinali: i dettagli sui biglietti
- 17:17 In Belgio - Vanheusden, calvario infinito: l'ex Inter si è rotto nuovamente il crociato del ginocchio sinistro
- 17:02 Sul weekend lungo, dopo Landini, ora toccherà anche ad Antonio Conte irritare la Premier?
- 16:48 Napoli, Conte resta a Torino: due le motivazioni dietro l'allontanamento del tecnico
- 16:34 Iuliano: "Bisseck miglior talento europeo a livello di skill. Non lo penso io, è un dato di fatto"
- 16:20 Stankovic, lite in italiano con un giornalista prima delle dimissioni: "Sai solo dire ca**ate"
- 16:05 D’Agostino promuove i nuovi dell’Inter: "Sucic mi fa impazzire. Bonny sembra sia lì da anni"
- 15:49 Sky - Napoli, stop lungo per Anguissa: resterà ai box almeno fino a gennaio
- 15:34 Footmercato - Inter, Luis Henrique non ingrana: il brasiliano è stato offerto a tre club francesi. A gennaio...
- 15:20 Parma, Suzuki operato alla mano sinistra. Ora osserverà la prima parte di riabilitazione in Giappone
- 15:04 Akanji: "Inter tra i club più importanti al mondo, possiamo crescere ancora. Rapporto con Chivu ottimo, qui sono felice"
- 14:50 Dolomiti Bellunesi, lesione ai flessori per due giocatori: a rischio la loro presenza con l'Inter U23
- 14:35 Bianchi su Conte: "È un uomo solo al comando, le sue parole una scossa necessaria"
- 14:21 Mutti: "Inter macchina perfetta nonostante gli alti e bassi, ma con Lukaku il Napoli può rientrare"
- 14:07 MD - 'Locura' a Elche prima di Argentina-Angola: oltre 20mila spettatori hanno assistito all'allenamento di Lautaro e compagni
- 13:52 Saric: "Sucic è un giocatore di qualità, ma non so se sia più talentuoso di Baturina"
- 13:38 Condò e lo stato di salute del calcio italiano: "Atletico-Inter è la partita più attesa per un motivo"
- 13:24 UFFICIALE - Mancini vola in Qatar: l'ex allenatore dell'Inter ha firmato con l'Al-Sadd
- 13:10 Simic: "Sucic ha dimostrato subito il suo valore all'Inter, è diventato un giocatore importante"
- 12:56 Ventura ricorda: "A San Siro il mio Bari fece 1-1 con l'Inter del Triplete. E sprecò tre palle gol"
- 12:42 I tifosi di Inter Femminile contro gli orari della Serie A: "Assurdi, così ci penalizzano"
- 12:28 Pisa, tegola Akinsanmiro: lussazione alla spalla per il giocatore in prestito dall'Inter
- 12:14 Svizzera, Akanji: "Ho vinto la Champions col City, ma il Mondiale è qualcosa di più grande. Non immaginavo che..."
- 12:00 CAPRILE in POLE per la PORTA, novità PALACIOS, il retroscena su STANKOVIC e il futuro di TOPALOVIC
- 11:45 InterNazionali - Moldova-Italia: Gattuso fa rifiatare tutti gli interisti
- 11:28 Akanji: "Futuro? Non so cosa accadrà, ma mi piacerebbe restare all'Inter. Serie A, vogliamo rimanere in vetta"
- 11:16 L'avvocato Grassani ricorda: "Che scontro con Lotito su Pandev! Poi nell'Inter di Mourinho..."
- 11:02 CdS - Adomavicius blindato, Calligaris è già una realtà e occhio anche a Taho e Ferronato: il futuro della porta dell'Inter è in ottime mani
- 10:48 GdS - Akanji è ormai un pilastro: il riscatto già in agenda. E ora Chivu spera in uno sconto di Yakin
- 10:34 Kicker - Bayern e Upamecano avevano l'accordo per prolungare: ecco cosa è successo
- 10:20 Corsera - La Legge Bove arriva in Senato: lunedì in Parlamento il disegno per il primo soccorso
- 10:06 Corsera - È l'Inter Primavera delle doppie cittadinanze: quattro prospetti che stanno crescendo con Carbone
- 09:52 Stramaccioni: "Esposito? Non sono sorpreso, vi spiego perché. Bastoni-Calafiori insieme, io dico sì"
- 09:38 TS - Darmian in recupero verso il derby, Mkhitaryan no: l'obiettivo per l'armeno
- 09:24 TS - Frattesi e Acerbi, possibile doppio addio a gennaio: le strade aperte
- 09:10 GdS - Infermeria: solo Darmian può recuperare per il derby
- 08:56 Capello: "Ecco che derby mi aspetto. L'Inter segna tanto, ma ne prende anche parecchi. Akanji da riscattare, su Chivu dico che..."
- 08:42 CdS - Gila, ancora niente rinnovo: Inter e Milan alla finestra. Da ricordare che...
- 08:28 CdS - Verso il derby: Thuram accelera, dubbio in difesa. Chivu può valutare ad Appiano
- 08:14 CdS - Inter, rebus portiere: Suzuki si unisce a Caprile e Atubolu. Per Sommer e Martinez...
- 08:00 Assemblea di Lega convocata urgentemente dalla Lega Calcio in videoconferenza: data e ora
- 00:03 Inter-Giovane, scenario da tenere in considerazione: Chivu apprezza le caratteristiche del brasiliano
- 00:00 Il PPDA del Milan, lo switch mentale in fase di non possesso dell'Inter: Allegri e Chivu 'anticipano' il derby
- 23:54 Moretto: "Gli occhi della Premier su Stankovic: Tottenham e Newcastle lo hanno visionato più volte. L'Inter..."
- 23:44 Calhanoglu MVP di ottobre in casa Inter, la Nazionale turca su Instagram: "Congratulazioni, Hakan"
- 23:30 L'UEFA alza il velo su Euro 2028: svelati il calendario delle gare e il marchio del torneo che si svolgerà in UK e Irlanda
- 23:16 L'onda degli stadi nuovi cresce sempre più: via libera per il Gigi Riva, prossima casa del Cagliari
- 23:02 Magull: "Che sfortuna sul gol, ma abbiamo reagito bene. Ce la giocheremo al ritorno"
- 22:48 GdS - Inter, il Bruges chiede non meno di 25 mln di euro per Ordoñez: intreccio con Stankovic?
- 22:34 L'Inter Women cade con l'Hacken, Piovani: "Sconfitta immeritata, abbiamo tante possibilità di ribaltarla al ritorno"
- 22:20 UFFICIALE - L'ex Inter Pirola rinnova con l'Olympiacos: "Bellissima soddisfazione"
- 22:07 Matty Cash: "Zielinski giocatore semplicemente straordinario. Lui è uno dei capitani della Polonia"
- 21:53 Il Messaggero - Frattesi? No, Sarri per la Lazio pensa allo 'scudiero' Zielinski. Operazione complessa
- 21:38 L'annuncio di Abodi: "In arrivo altri 100 milioni di euro per la realizzazione degli stadi finalizzati a Euro2032"
- 21:24 Cristante, pensiero alla Roma anche in azzurro: "Sto vivendo un bel campionato, come singolo e come squadra"
- 21:10 fcinPalacios verso l'addio all'Inter. L'argentino ha già manifestato le sue idee sulla prossima esperienza
- 20:55 Materazzi torna a investire a Perugia: insieme alla moglie compra l'ex cinema Lilli
- 20:41 Women's Europa Cup, l'Inter paga una papera di Runarsdottir: l'Hacken vince 1-0, tutto aperto per il ritorno
- 20:26 Verratti: "Scudetto, Inter la più completa. Però quest'anno tifo Milan, Ibrahimovic ci tiene"
- 20:12 Udinese, Kristensen: "Gli attaccanti più temibili affrontati in Serie A? Dico Thuram, Zapata e Lukaku"
- 19:57 Inter, Thuram e gli altri mettono il derby nel mirino: oggi la ripresa dei lavori ad Appiano Gentile
- 19:43 Roma prima con l'Inter, Gasperini: "Godiamoci il momento. Scudetto? Ognuno è libero di sognare"
- 19:28 Gattuso, elogio a Dimarco: "Aveva l'etichetta di giocatore da 60-65 minuti, lui se l'è tolta di dosso"
- 19:14 L'Italia Under 19 si diverte ad Acireale: otto gol alla Moldova. E Cocchi si inventa una rete olimpica