L'avvio dell'avventura sulla. panchona dell'Inter di Cristian Chivu sorprende anche Alberto Malesani che, raggiunto da TMW a margine della XVI edizione del Premio Sportivo Nazionale 'La Clessidra', spende parole al miele per il tecnico romeno: "Ha una dote importante: l'Inter non mi entusiasma ancora tanto, però mi entusiasma la correttezza, la comunicazione e la voglia di far bene di questo allenatore - dice -. Che ha avuto la fortuna di essere già all'Inter dopo mezzo campionato a Parma: vuol dire che è un predestinato, ma anche che hanno visto giusto. Mi piace molto dal punto di vista umano".

In testa ci sono Inter e Roma: i giallorossi sono una sorpresa?

"No, la Roma è una squadra che ha una buona rosa. Gasperini è un allenatore di quelli che sa mettere bene in campo la squadra e con grande esperienza. La metto fra le prime 5 sicuramente, non la ritengo una sorpresa".