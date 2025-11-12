Raggiunto in Qatar da Sky Sport per Sky Sport Insider, Marco Verratti rivela di essere sempre in aggiornamento su quanto avviene nella Serie A e indica la sua squadra favorita per lo Scudetto: “Sì, la seguo sempre. Come rosa, penso che l’Inter sia la squadra più completa. Ma quest’anno c’è il Milan che senza coppe può fare bene. Non so perché, ma quest’anno tifo per il Milan, so che il mio amico Zlatan Ibrahimovic ci tiene e il Milan è una squadra che mi è sempre stata simpatica”.