Una mezzala di qualità e un esterno offensivo in grado di dare profondità e imprevedibilità alla manovra: questi sono i desiderata di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, per il mercato di gennaio. Per quel che riguarda il primo ruolo, nelle ultime ore è stato accostato al club biancoceleste Davide Frattesi, ma non sarebbe lui il reale obiettivo da cercare in casa Inter. Secondo Il Messaggero, infatti, il nome che Sarri vorrebbe portare alla sua corte è quello di una sua vecchia conoscenza quale Piotr Zielinski, già allenato all'Empoli e al Napoli.

Tuttavia, l’operazione appare complessa: il giocatore percepisce in nerazzurro uno stipendio di circa 4,5 milioni di euro, cifra considerata fuori portata per la società biancoceleste. Più concreta, invece, la pista che porta a Ivan Ilic del Torino.