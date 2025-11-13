Nel corso di un'intervista a News.Superscommesse.it, l'ex attaccante Jeda ha parlato anche del momento dell'Inter, prima in classifica assieme alla Roma:

Inter e Roma ex aequo in testa alla classifica. Quali considerazioni personali stanno emergendo per la squadra di Cristian Chivu?

“Chivu è arrivato con un certo scetticismo, non mi è sembrato che ci fosse un grandissimo entusiasmo attorno alla sua candidatura di allenatore da parte di tutto l'ambiente; ha ereditato una situazione abbastanza complicata e si è ritrovato a gestire un gruppo molto importante, pur essendo un allenatore emergente, nonostante abbia dato prova delle sue qualità nel Parma. Dopo che è andato via Inzaghi, la squadra poteva avere un grande crollo sul profilo mentale, perché veniva da una stagione in cui erano stati fatti grandissimi sforzi, ma senza raccogliere vittorie; invece, Chivu è stato bravissimo a fare un lavoro di mantenimento del gruppo, entrando in punta di piedi e senza stravolgere certi equilibri. Dopo quale difficoltà iniziale, sto vedendo la squadra giocare tutte le partite con una certa coesione del gruppo; anche i nuovi acquisti si sono inseriti molto bene, soprattutto Bonny; sulla gestione delle forze, sta alternando molto bene i suoi giocatori tra campionato e Champions League, proprio per evitare che giochino sempre gli stessi e che la squadra arrivi senza fiato quando ci sarà da sprintare verso il finale di stagione. C'è tanta qualità e quantità e l'Inter sta dimostrando di essere una squadra vera in tutti gli aspetti. Per quello che si è visto finora, posso soltanto congratularmi con Chivu per i risultati che sta ottenendo”.