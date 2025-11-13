Dario Simic, ex difensore di Milan e Inter tra le altre, sta apprezzando il percorso calcistico di Petar Sucic che, in punta di piedi, senza troppi proclami, si sta ritagliando uno spazio importante nell'Inter: "E' sulla strada giusta, appena arrivato a Milano ha dimostrato il suo valore: è diventato un giocatore importante - ha detto a Sportkse Jutarnji -. Tutti lo elogiano molto, deve continuare così. I suoi progressi sono costanti, gioca ad altissimo livello. Sta già facendo una grande carriera".