Thomas Kristensen, difensore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Flashscore.com della sua esperienza in bianconero, iniziata nel 2023 e che lo ha visto marcare diversi attaccanti di valore. Qual è stato il più difficile da marcare? "Ho sicuramente affrontato nomi importanti. Per un periodo ho giocato come terzino destro, che per me era una posizione più complicata perché mi trovavo contro giocatori molto veloci sulla fascia. Ma è stato utile per la mia crescita, e ora sento di essermi stabilizzato nel mio ruolo preferito da centrale. Gli attaccanti più temibili sono stati sicuramente Duvan Zapata, Marcus Thuram e Romelu Lukaku, mentre sulle fasce direi Kenan Yildiz e David Neres".