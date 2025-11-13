Altra esperienza esotica per Roberto Mancini che, dopo aver guidato la Nazionale saudita dal 27 agosto del 2023 al 24 ottobre dell'anno successivo, ha deciso di ripartire dal campionato qatariota legandosi per due stagioni e mezzo all'Al-Sadd. L'annuncio dell'accordo tra le parti è arrivato poco dopo le 13 italiane sui canali ufficiali del club bianconero.

✍️ | OFFICIAL



Roberto Mancini has signed as Al-Sadd’s coach for 2.5 seasons.



⁧#السد⁩ | ⁦#AlSadd pic.twitter.com/7Bc9ELw2LG — #81 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 13, 2025