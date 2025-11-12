Gianpiero Piovani non fa drammi dopo la sconfitta patita dall'Inter Women, a Goteborg, contro l'Hacken, confidando in una reazione da parte delle sue ragazze nella sfida di ritorno in cui verrà messo in palio il passaggio ai quarti di finale UEFA Women’s Europa Cu: "È stata una sconfitta immeritata dal mio punto di vista, la squadra ha fatto una grande prestazione - ha detto il tecnico delle nerazzurre a Inter TV -. Abbiamo ritrovato lo spirito giusto con le linee molto corte, con aggressività e cattiveria: l’Hacken è una squadra molto forte ma abbiamo avuto quelle tre o quattro occasioni per pareggiarla e anche un rigore clamoroso che non ci hanno dato ma va bene così, la teniamo viva e lavoriamo per ribaltarla la settimana prossima a casa nostra. Come allenatore vedendo una prestazione del genere non posso che essere soddisfatto. Ovviamente dispiace perdere ma ho visto la squadra lottare e giocare a calcio e questo è confortante, per questo dico che abbiamo tante possibilità per ribaltarla e passare il turno settimana prossima. Adesso pensiamo alla sfida di domenica contro il Napoli che per noi è una partita fondamentale, poi penseremo al ritorno".