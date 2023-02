Risultano davvero infinite le associazioni - ed altrettanto vasto il frasario - che si potrebbero ricavare con la parola PORTO, intesa anche come semplice desinenza. Eccone un pot-pourri in salsa nerazzurra:

1) Checché ne raccontino gli esperti della logistica circa il fatto che "lo scopo principale di un INTERPORTO è (sia, nda) quello di fungere da cerniera tra il trasporto pesante e il trasporto leggero, al servizio di una vasta area urbana" (cit.), INTER-PORTO - in versione staccata - è invece una delle tante configurazioni pallonare che accomunerebbe la passione di una fetta non indifferente di calciofili italo-lusitani. E se per quest'anno la partita in oggetto è destinata a rappresentare "solo" un ottavo di finale della Champions, nulla vieta di fantasticare che in un prossimo futuro potrebbe elevarsi a quarto o addirittura a semifinale. E se mai dovesse assurgere all'empireo, ossia ad atto conclusivo del massimo torneo continentale per club, beh, sarebbe l'occasione ideale per beatificare la carriera di José Mourinho. Stando certi che per quell'evenienza anche il rumore dei nemici non lo avvertirebbe più nessuno, tanto meno il tecnico: sia ad Oporto che a Milano...

2) "PORTO franco": detto della storica rubrica di posta con i lettori curata in Gazzetta da Franco Arturi, è indubbio che a San Siro ci sarà un gran TRASPORTO di tifo dei "MITTENTI" nerazzurri che si sono fatti CARICO di riempire il Meazza con l'ennesimo sold out stagionale per l'andata dell'ottavo di CL contro i temuti portoghesi. Ma il tutto a prezzi "ragionevoli". Mica come i dirimpettai che si sono pavoneggiati di un poco onorevole primato. Son capaci tutti di stracciare il precedente record di maggior introito italiano per una partita di pallone - mettendo in cassa oltre 9 milioni di € - quando si rapinano con un centone a cranio gli spettatori del 3° anello di San Siro per una partita di Champions. Manco ci fosse stata in locandina una prestigiosa semifinale anziché un ottavo al minimo sindacale. Vabbé, in punta di diritto, non essendo intervenuta minaccia o violenza, si tratterebbe "solo" di furto, ma rapina - nella fattispecie - dà più il senso dei confini del buon gusto travalicati con nonchalance dalla banda pardon, dal gruppo di lavoro che fa capo al nuovo "camerlengo" Gerry Cardinale...

3) "Fronte del PORTO" è un film pluripremiato del regista greco Elia Kazan (ma naturalizzato statunitense), il cui vero cognome, Kazancioğlu, "tradisce" natali turchi come la cittadinanza di un altro ottomano diversamente regista, il 20 nerazzurro Calhanoglu. La speranza è che Hakan metta, però, tutta la testa al Porto e non solo la fronte... Anche perché i suoi gol in carriera con quella modalità si contano sulle dita di una mano: 2 col B. Leverkusen (2 sconfitte) ed altrettanti colpi di testa col Milan (decisivi per 2 vittorie);

4) Altra pellicola, altro porto: "Il PORTO delle nebbie" è un film che non implicherebbe nessuna particolare correlazione con la trama della partita di CL. Se non un richiamo a quegli agenti atmosferici (più padani che atlantici...) che potrebbero ostacolare la disputa della partita. A memoria personale, l'ultima (ed unica?) volta che la nebbia aveva comportato il rinvio di una partita di coppa dei nerazzurri dovrebbe essere stata quell'Inter-Dukla Praga della Coppa UEFA 1986-87, non terminata il mercoledì, rinviata al giovedì e finalmente giocata il mercoledì successivo. Tranquilli: per il ritorno pre-primaverile in quel di Oporto le previsioni meteo dovrebbero essere tutt'altro che fosche...