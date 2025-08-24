Vigilia di debutto in campionato per Marco Baroni alla guida del Torino, ospite domani sera dell'Inter. Parlando in conferenza stampa, il tecnico granata annuncia in primo luogo l'assenza di Kristjan Asllani, per il quale si attende solo l'ufficialità del passaggio dai nerazzurri al Toro: "Non giocherà? Sì, è esatto. Poi Ardian Ismajli farà degli accertamenti martedì però già sta lavorando e può rientrare dopo la sosta, non ci sono altri giocatori assenti", si limita a dire Baroni, che poi parla così del match di domani: "Voglio la prestazione. Giochiamo contro i più bravi, guardando il percorso degli ultimi anni e i giocatori che stanno insieme da tanti anni. Non deve essere un timore, ma una leva in più per misurarci. Sappiamo che ci saranno difficoltà, le affronteremo di squadra con equilibrio e compattezza. Voglio una prestazione sotto tutti gli aspetti, mentale e fisica, e vedere queste gare come opportunità e non come un problema".

A Milano ci sarà un bel colpo d'occhio nel settore ospiti.

"L'ho detto durante la mia presentazione, per me il tifoso è l'aspetto più importante: si gioca per la gente, il calcio è per loro. Non ho bisogno di avere prove sul calore dei tifosi. Dobbiamo essere noi a muovere un passo importante, dare quell'emotività e quelle emozioni che a me piacciono e che voglio che la squadra trasferisca. E' una cosa che il tifoso percepisce ed è ciò che tutti vogliono"