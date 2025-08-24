Mehdi Taremi è ufficialmente fuori dal progetto dell'Inter. L'ultima conferma arriva dall'esclusione dell'iraniano dalla lista per le competizioni nazionali, dove è invece presente il nome di Tomas Palacios e dei giovani dell'U23 Kamate, Cocchi e Berenbruch.

Sull'ex Porto è forte l’interesse del PSV che giocherà la prossima Champions e che, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, potrebbe 'far felice' l'attaccante, intenzionato a rimanere in Europa. Taremi è un obiettivo di Leeds e Fulham in Premier League, "ma nessuno dei due club inglesi finora ha accelerato".