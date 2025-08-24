Domani sera, nel match contro il Torino, Petar Sucic assaporerà subito l'effetto San Siro che dovrebbe essere tutto esaurito per l'esordio in campionato della nuova Inter di Chivu. L'atmosfera sarà elettrizzante: al croato, scrive oggi il Corriere dello Sport, "toccherà il compito di reggere la pressione di fronte a uno stadio così caldo e, allo stesso tempo, espletare i compiti nella zona nevralgica del campo, a prescindere dalla scelta di Chivu che potrà schierarlo in cabina di regia oppure da mezzala in base a come andrà a finire il ballottaggio con Barella - si legge -. Il giocatore classe 2003 porterà in ogni caso le caratteristiche del suo dna calcistico, ossia fisicità e cambio di passo per far scorrere il gioco ed evadere dalla pressione avversaria".