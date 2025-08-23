Il caso Ademola Lookman divide i tifosi dell'Atalanta. C'è chi perdonerebbe il nigeriano pur di rivederlo dribblare con la maglia della Dea e chi, invece, lo vorrebbe lontano da Zingonia dopo la rottura per provare a trasferirsi all'Inter. Intanto il giocatore non ha chiesto scusa e sui social è fermo al comunicato ufficiale in cui chiede di essere ceduto.

"Chissà - ipotizza il Corriere di Bergamo - che sullo sfondo il suo entourage non stia parlando con l’Atletico Madrid, da sempre interessato pur non avanzando mai una proposta ufficiale (che dovrà essere più alta dei 45 milioni offerti dall’Inter)". La fine del mercato si avvicina, presto tutto sarà più chiaro.