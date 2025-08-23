Nelle ultime ore il nome di Mehdi Taremi, attaccante iraniano dell’Inter, è stato accostato al PSV Eindhoven, ma a raffreddare le indiscrezioni ci ha pensato direttamente il tecnico olandese Peter Bosz.

In conferenza stampa, l’allenatore ha risposto con chiarezza alle domande dei giornalisti: “Taremi? Io non ne so assolutamente nulla. Sono concentrato sulla partita, tutto il resto che riguarda altri giocatori non mi riguarda. Se il suo entourage è presente? Può darsi, ma non bisogna credere a tutto. Un calciatore non arriverà mai qui senza che io ne sia informato o senza che ne abbiano parlato con me”.

Bosz ha anche aggiunto una nota curiosa: "Sì, certamente conosco Taremi come giocatore. La cosa fa sorridere perché il suo agente è lo stesso che ho io. Sarebbe quindi tutto molto vicino, ma non mi ha mai proposto il ragazzo, né mi ha chiesto cosa ne pensassi. Quando ero al Leverkusen sì, perché Taremi era al Porto, ma qui no. Per questo dico con sincerità che non so nulla e mi sembra poco probabile”.

Il tecnico ha comunque lasciato aperto uno spiraglio per il futuro: “Magari se ne parlerà in seguito, questo non lo so. Ma ad oggi non c’è niente”.