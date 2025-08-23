Storica vittoria della Cremonese a San Siro contro il Milan, con il tecnico grigiorosso Davide Nicola che ai microfoni di DAZN ha commentato la prestazione dei suoi.

“Venire qui e portare via punti non è mai facile - ha spiegato il tecnico -. Ci aspettavamo di fare la nostra partita, rispettando l’avversario. Non tutti sono ancora al 100%, ma l’organizzazione è già definita, soprattutto nelle marcature dinamiche. I ragazzi sono stati bravi a lavorare da squadra. Tornare a casa con tre punti regala entusiasmo”.

Nicola ha sottolineato anche l’atteggiamento dietro: “In fase difensiva non dovevamo schiacciarci troppo e non abbiamo mai rinunciato a giocare. Mi fa piacere che non tutti avessero i 90 minuti nelle gambe: la gara è stata costruita anche con l’aiuto della panchina. L’importante è continuare a lavorare seriamente, senza troppe parole inutili”.

Sul gol decisivo di Federico Bonazzoli, l’allenatore ha sorriso: “Federico ha questi colpi nelle corde, già a Salerno li aveva mostrati. Oggi ha avuto l’atteggiamento giusto da professionista: deve essere così sia quando gioca che quando non gioca. Avremo bisogno di tutti in questa stagione, con tanto lavoro e tanta umiltà”.

Infine, un pensiero ai tifosi grigiorossi: “Sono davvero contento della cornice di pubblico. Questa vittoria è per loro, un momento bellissimo che meritano”.