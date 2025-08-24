Dopo il tentativo da 40 milioni andato a vuoto, il Tottenham è tornato alla carica per Nico Paz, a lungo obiettivo dell'Inter che si è dovuta attendere di fronte al muro del Como. Lo stesso muro che stanno trovando gli Spurs dopo l'ultimo rilancio, fa sapere Sky, da 50 milioni per il talentuoso argentino.

Il club larisno al momento non ha ancora accettato la seconda offerta, mentre nemmeno il giocatore ha ancora aperto. Infatti, la sua idea potrebbe essere quella di restare per un altro anno in Serie A con la squadra di Cesco Fabregas, per poi giocarsi le proprie carte nella prossima stagione col Real Madrid