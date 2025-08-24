Fabio Pisacane punta su Sebastiano Esposito per il debutto in campionato del Cagliari, impegnato alle 18.30 contro la Fiorentina di Stefano Pioli: l'ex attaccante dell'Inter, passato ai sardi in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro, con l'aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita pari al 40%, partirà per la prima volta dal 1' dopo la mezzora giocata entrando dalla panchina nel match di Coppa Italia vinto ai rigori a spese della Virtus Entella. 

Autore: Mattia Zangari
