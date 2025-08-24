Ancora un giorno di attesa e finalmente si tornerà a parlare solo di calcio giocato in casa Inter. Ma quello serio, non quello sperimentale d'agosto propedeutico al kick-off ufficiale della stagione. Domani sera, dopo il gradevole antipasto grigiorosso, il San Siro nerazzurro riaprirà i battenti ospitando il tutto esaurito per Inter-Torino. Già, tutto esaurito il 25 di agosto, quando molta gente ancora consuma gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a lavorare. Come prevedibile, a dispetto del mal contento alimentatosi in rete per una strategia di mercato non proprio comprensibile ai più, usando un eufemismo, e a dispetto di richiami alla rivolta contro la società boicottando il supporto alla squadra, la Scala del Calcio risponderà presente. Perché quel 'finalmente' citato all'inizio vale per tutti i tifosi, anche per quelli più critici, i maicuntent a prescindere. Qui non si assegnano patenti di tifo, ci mancherebbe pure. Ognuno ha il diritto di vivere l'Inter come meglio preferisce, è una scelta di vita fortemente influenzata dal carattere personale. E anche solo per questo va accettata, senza 'guerre' interiori tra chi sosta sotto la stessa bandiera.
Alla fine, anche chi sostiene il contrario, allo stadio o davanti alla TV, se non avrà altri impegni inderogabili assisterà alla prima partita del nuovo campionato, mettendo da parte per 90 e passa minuti ogni espressione di disappunto. Anche perché, per mettere i puntini sulle 'i', il tanto esacerbato calciomercato è solo uno strumento per alimentare quel che succederà nei mesi successivi sul rettangolo di gioco, il fine ultimo. Che spesso sfugge alla logica della campagna acquisti anche per merito di coloro i quali poi sono i veri protagonisti: allenatore e giocatori.
L'Inter si riaffaccia al campionato con un nuova tecnico, che è peraltro un vecchio amico del popolo nerazzurro. Esattamente quella famigliarità necessaria per attutire l'impatto di un rumoroso e forse traumatico cambio in panchina. Se Calhanoglu non fosse squalificato, probabilmente contro i granata giocherebbero gli stessi titolari visti l'ultima volta nell'undici contro il PSG, quanto basta a riattizzare fuochi di rabbia e sensazioni di onta. In molti sostengono che se all'inizio della nuova stagione ci si ripresenta con gli stessi titolari di quella precedente, conclusa con grande sofferenza, significa che la dirigenza abbia fallito in sede di mercato per il semplice fatto di non aver aggiunto giocatori chiave alla rosa, degradando chi ha peccato. Punto di vista legittimo, soprattutto per il tifoso che sentiva il bisogno di un taglio netto con un recente passato che ancora fatica a scrollarsi di dosso.
Però, come in ogni situazione della vita, esiste sempre un altro lato della medaglia: se in panchina c'è stata una mini rivoluzione, con un allenatore inesperto che ha altre idee di gioco, forse non è proprio un male ripartire dalla continuità in campo, con giocatori che si conoscono bene e da squadra saprebbero adattarsi ai nuovi input. Può essere un impatto soft anche per i nuovi arrivati, che essendo per lo più giovani (il più 'anziano' è Luis Henrique, 23enne) e dovendo ancora affinare il feeling con uno stadio emotivamente impegnativo come il Meazza si gioverebbero di un ingresso nella mischia in punta di piedi, con le responsabilità affidate a chi ha spalle già larghe e qualcosa da farsi perdonare.
Qui non si tratta di essere tuttapposter o aziendalisti, si tratta banalmente di mettere in pausa il malcontento dovuto a un mercato giudicato non all'altezza delle necessità e dedicarsi al supporto della propria squadra, che dovrebbe prescindere da ogni altra distrazione. Soprattutto all'inizio di una stagione che si apre a ogni posssibile scenario, non per forza negativo. Le parole le porta via il vento, ma ascoltando i vari Bastoni, Dumfries, Sommer e in ultimo Chivu manifestare la propria convinzione sulla forza della nuova Inter è impossibile non farsi venire il dubbio che forse potrebbero avere ragione. E l'unico modo per toglierselo è spalancare gli occhi e perdere la voce allo stadio.
"Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono sempre sicurissimi, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi". Bertrand Russell.
Autore: Fabio Costantino
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 01:06 Prima GdS - Inter, super coppia della rivincita. Il sogno Scudetto di Lautaro e Thuram (non più intoccabile)
- 00:43 Sky - Il Tottenham rilancia per Nico Paz: 50 milioni. Le intenzioni del Como
- 00:00 I benefici del dubbio
- 23:58 PSV Eindhoven, Bosz non si sbilancia su Taremi: "Lo conosco, ma non ne so nulla"
- 23:50 Milan, Allegri: "Non possiamo prendere due gol a partita. A Lecce troveremo un avversario simile"
- 23:35 Evani: "Inter squadra collaudata, Chivu è giovane ma preparato e si farà valere"
- 23:20 Cremonese, Nicola dopo l'impresa di San Siro: "Bonazzoli ha questi colpi nelle sue corde"
- 23:06 Sabato: "L'Inter è un'incognita, in altre condizioni per il Torino sarebbe stato difficile fare risultato"
- 22:51 Serie A, debutto amaro per Allegri: il Milan perde 2-1 con la Cremonese. Roma di misura sul Bologna
- 22:38 Moretto: "Napoli e la Premier su Frattesi, ma l'Inter non lo vende: si pensa al rinnovo"
- 22:24 Malesani ricorda: "A San Michele Extra, paese di Mario Corso, erano tutti interisti tranne me"
- 22:10 Thuram sa come incornare il Toro: ai granata anche la sua unica tripletta nelle leghe Top 5
- 21:55 Amichevole in Umbria per l'Under 15 di Solivellas Vidal: Perugia battuto in rimonta 3-2
- 21:40 M. Orlando: "Inter? A bocce ferme è la squadra che mi convince di più"
- 21:25 Napoli, Conte: "Campionato difficile con sette-otto squadre che lotteranno per Scudetto ed Europa"
- 21:10 Genoa, Frendrup dribbla le voci di mercato: "Mi godo il momento, non penso al futuro"
- 20:55 Mignemi, ex DS Campobasso: "L'Inter U23 ha preso calciatori importanti, sarà una protagonista"
- 20:40 Taremi, quale futuro? Dopo le opzioni sfumate, ne emerge un'altra: contatti per un trasferimento al PSV Eindhoven
- 20:25 Inizia bene il Napoli di Conte: 2-0 a Reggio Emilia, a segno McTominay e De Bruyne. Reti bianche tra Genoa e Lecce
- 20:10 Box to box: la canzone rap che presenta Diouf, il nuovo motore del centrocampo interista
- 19:55 Nasce il fantacalcio di FcInterNews, ricchi premi in palio: come partecipare
- 19:40 Mulattieri prossimo a lasciare il Sassuolo: l'attaccante è a un passo dal Deportivo La Coruna
- 19:25 Diouf non perde tempo: subito in azione ad Appiano. Pronto a dare fosforo al centrocampo nerazzurro
- 19:10 L'Inter Women batte il Genoa, Bugeja: "Soddisfatta per il gol ma ancora di più per la prestazione e per la vittoria"
- 18:55 La NHL è arrivata a Milano: visita all'Inter HQ e scambio di maglie tra Sommer e Moritz Seider
- 18:40 Taremi fuori dalla lista Inter, Romano: "Decisione propedeutica alla possibile cessione"
- 18:25 Oriali toglie pressione al Napoli: "L'Inter unica squadra in griglia Scudetto, è superiore a tutte"
- 18:15 Diletta Leotta: "Vedremo cosa fa Cristian Chivu all'Inter. Avrà un compito non facilissimo"
- 18:00 Inter, un tecnico straniero al via della Serie A dopo nove anni: Chivu punta a fare centro dove fallì... Mou
- 17:45 Piovani: "Affronteremo la Champions per la prima volta, dovremo adattarci velocemente"
- 17:30 Torino, Simeone: "Cairo mi voleva da tempo. Ho capito che questa era la scelta da fare"
- 17:15 Arrivano i numeri: ecco la lista Inter per il 2025-2026. Di Pavard l'unico cambio, Taremi è al momento assente
- 17:00 Novara-Inter U23, Zanchetta non si nasconde: "Incontrerò tanti ragazzi per cui provo grande affetto"
- 16:45 Inter-Torino per la sesta volta alla prima di campionato: per i nerazzurri tradizione favorevole
- 16:30 Diouf all'Inter, grazie al meccanismo di solidarietà FIFA incassa (poco) anche il PSG
- 16:15 Atalanta, Juric chiaro su Lookman: "Le società devono fare i propri interessi, ma la delusione resta. Zalewski è pronto"
- 16:00 Jacquet, non solo Inter: anche l'Arsenal ha provato l'affondo. Ma il Rennes ha alzato un muro altissimo
- 15:45 Ausilio-Al Hilal, anche Romano conferma il gradimento: "I sauditi vogliono provarci, la risposta dopo il mercato"
- 15:30 GdS - Asllani-Torino, l'ufficialità tarda ad arrivare. La partita dell'ex a San Siro a rischio per motivi 'burocratici'
- 15:15 L'agente di Skriniar: "Trofei importanti all'Inter e al PSG. Tra giugno e luglio ho ricevuto offerte da club italiani"
- 15:00 Sky - Inter contro il Torino senza Calhanoglu: Barella possibile play. Ai suoi lati Sucic e Mkhitaryan
- 14:45 De Biasi promuove Asllani al Torino: "Lo conosco bene e ci sentiamo. È il classico play basso, può fare la differenza"
- 14:30 Cosmi: "Il Napoli ha l'obbligo di onorare lo scudetto, ma Inter, Juve e Milan hanno qualcosa per sorprendere"
- 14:15 Bergomi: "Tre giocatori mi intrigano. L'Inter? Chivu dovrà essere bravo a fare una cosa. Bivio sul mercato e Lookman..."
- 14:00 Diouf, primi abbracci interisti con Thuram, Calhanoglu e Bonny. L'Inter lo accoglie: "È già parte della famiglia"
- 13:45 SM - Sirene per Pavard, ma l'Inter non vorrebbe cederlo. Un difensore arriverà: Solet apprezzato da Chivu
- 13:30 Bonny: "Voglio vincere con l'Inter, ci sono grandi giocatori e ho tanto da imparare. Chivu allenatore moderno"
- 13:15 Costacurta: "Napoli unica italiana che può fare strada in Europa. In Italia corsa a due con l'Inter: mercato da 5,5"
- 13:00 Guidolin: "Ondata di allenatori stranieri in Serie A? Gente come Chivu e Vieira ha giocato in Italia per tanti anni"
- 12:45 Corriere di Bergamo - L'agente di Lookman parla con l'Atletico Madrid? Serviranno più dei 45 milioni offerti dall'Inter
- 12:30 Sky - Inter, tutta la rosa a disposizione di Chivu. Primo allenamento per il nuovo arrivato Diouf
- 12:15 Repubblica - Telenovela Lookman: l'Inter esclude un ritorno di fiamma, però...
- 12:00 Corsera - Gli ambulanti tornano a San Siro: concessa una «proroga tecnica» del contratto a 56 operatori
- 11:45 TS - Inter, Calhanoglu assente contro il Torino: Sucic in pole per un posto da regista, ma c'è un'altra opzione
- 11:30 TS - Da Sucic e Bonny fino a Diouf: mercato Inter, cinque indizi fanno una prova
- 11:16 Corsera - Inter, Chivu è l'acquisto più atteso. Ma davvero si stava meglio quando si stava peggio?
- 11:02 fcinInter, in uscita restano ancora Taremi e Palacios. Situazioni complicate: il punto tra sondaggi e tentativi
- 10:48 Capello: "Napoli in pole, poi l'Inter. La squadra di Chivu ha bisogno solo di una cosa"
- 10:34 Garlando: "Rosa Inter attrezzata e di alta qualità, ma senza Lookman manca l'apriscatole. Per lo scudetto..."
- 10:20 Lumezzane, il pres. Caracciolo: "Contro l'Inter U23 ho visto una condizione migliore rispetto alle amichevoli"
- 10:06 Klinsmann: "Inter, ti rialzi solo così! Mi spiace per Lookman, consiglio Kim. Su Pio Esposito..."
- 09:52 Bologna, Freuler sfida già l'Inter: "Supercoppa? Si può fare"
- 09:38 Di Napoli mette in guardia l'Inter: "Contro il Torino non sarà facile, deve partire forte"
- 09:24 CdS - Inter, ecco Diouf: a Chivu mancava uno come lui. Fin dall'arrivo a Milano...
- 09:10 GdS - Inter, nessuna rivoluzione: Chivu cambia ma riparte dai soliti big
- 08:56 GdS - Difesa, il nuovo innesto confermato da Chivu. Tutto dipende da... Pavard
- 08:42 Lotta scudetto, parla Vieri: "Inter in pole contro logica. Ma non mi aspettavo Chivu. Il mio pensiero su Lookman e Pio Esposito. Lukaku ko..."
- 08:28 GdS - Diouf, oggi primo allenamento da interista: lunedì in panchina col Torino
- 08:14 CdS - Jaquet e Ordoñez: l'Inter perlustra il mercato. C'è uno scenario più probabile
- 08:00 CdS - Inter, offerta ufficiale per Akçiçek: piccola distanza col Fenerbahçe. Trattativa chiusa?